"Результат скоро". В Украине упростили выход на рынок автобусных перевозчиков. Инфографика

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядок проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, проинформировало 13 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. В ведомстве показали разницу и отметили, что основная цель изменений – облегчение доступа на рынок для новых перевозчиков, демонополизация рынка и повышение конкуренции между перевозчиками. Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем выразил в Telegram уверенность, что "результаты мы увидим очень скоро".
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