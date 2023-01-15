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"Результат скоро". В Украине упростили выход на рынок автобусных перевозчиков. Инфографика

 
| Сегодня 19.59
Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядок проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, проинформировало 13 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. В ведомстве показали разницу и отметили, что основная цель изменений – облегчение доступа на рынок для новых перевозчиков, демонополизация рынка и повышение конкуренции между перевозчиками. Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем выразил в Telegram уверенность, что "результаты мы увидим очень скоро".
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, Мустафа Найем, маршрут, автобус, перевозки, Мининфраструктуры, инфраструктура, рынок, пассажиры
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