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Для сохранения металлургии критически важны восстановление морского экспорта и удешевление стоимости перевозок – глава Федерации металлургов Украины

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На металлургических предприятиях в сентябре по сравнению с довоенным январем среднемесячная зарплата сократилась на 27%
На металлургических предприятиях в сентябре по сравнению с довоенным январем среднемесячная зарплата сократилась на 27%
Фото: depositphotos.com

Металлургическая отрасль Украины очень серьезно пострадала от войны и сейчас нуждается в поддержке государства для восстановления, рассказал глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький в интервью профильному порталу GMK Center.

Он отметил, что главная задача сейчас – сохранение производственного потенциала и трудовых коллективов предприятий, так как квалифицированные металлурги и горняки готовятся годами.

"На предприятиях отрасли делают все возможное, чтобы поддержать и сохранить работников: предложение использовать отпуска, работа на условиях простоя, неполная занятость. Но зарплаты, к сожалению, уменьшаются: на предприятиях ФМУ за сентябрь текущего года по сравнению с довоенным январем среднемесячная зарплата сократилась на 27%", – констатировал Беленький.

Он отметил, что ФМУ направила в правительство "основательные предложения" отраслевых объединений горно-металлургического комплекса (ГМК) с возможными механизмами государственной поддержки.

"Если коротко: для сохранения отрасли сейчас критически важны следующие меры: восстановление морского экспорта, расширение пропускной способности западных железнодорожных переходов для экспорта, максимальное удешевление стоимости перевозок экспортных железнодорожных грузов по территории Украины, снижение стоимости электроэнергии, природного газа, пересмотр ставок рентной платы за добычу железной руды и экологических налогов", – пояснил он.

Беленький подчеркнул, что ГМК всегда был самым крупным работодателем, но отрасль никогда не просила необоснованных преференций от государства. Металлурги прежде всего выступают за разумную и прагматическую государственную политику в отношении отрасли, заявил он.

"Государство должно быть заинтересовано в мощном и конкурентоспособном ГМК, который является работодателем для сотен тысяч работников, крупным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, поставщиком валютной выручки в страну и стратегическим инвестором. Понимание насущных проблем отрасли есть, предложения для их решения сформулированы, диалог с властью также происходит. Ожидаем результатов в виде конкретных решений органов власти", – сказал Беленький.

Теги: зарплата, экономика, экспорт, металлургия, Сергей Беленький
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