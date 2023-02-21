В "Укрзалізниці" анонсировали украинизацию, поменяют в том числе названия двух железных дорог из шести

Переименовать планируют в том числе Южную железную дорогу с центром в Харькове Фото: wikipedia.org

"Укрзалізниця" начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой – полностью избавиться от имперских и российских названий, обозначений, изображений на каких-либо объектах железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин отметил, что "пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу".

"Мы составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или российские названия, а фундаментально меняет украинскую железную дорогу", – подчеркнул он.

На странице предприятия в Facebook указано, что менять, в частности, планируют названия двух из шести региональных подразделений "Укрзалізниці" – Южную железную дорогу и Юго-Западную.

"Южная и Юго-Западная железные дороги будут переименованы. "Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, у которой центр в Харькове, на севере Украины, – "Южная"? Это засилье имперской, российской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Именно поэтому [...] мы изменим это раз и навсегда", – заявил Камышин.

Проголосовать за новые варианты названий можно, зайдя на сайт tobeua.zalizno.online. Там указано, что голосование начнется 1 марта.