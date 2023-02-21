"Укрзалізниця": Безопасно доставили Байдена в Киев и назад. Где Air Force One не летает, подхватываем мы

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и назад. Там, где Air Force One (борт номер один. – "ГОРДОН") не летает, подхватывает "Укрзалізниця". Train Force One (поезд номер один. – "ГОРДОН") – для лидеров, у которых есть смелость бороться со злом. Лично", – сказано в сообщении.
"Укрзалізниця" показала также фото своей брошюры с автографом Байдена.
По данным CNN, поездка Байдена до Киева заняла примерно 10 часов.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
После Украины Байден отправился в Польшу. Белый дом анонсировал его визит в Польшу на 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.