"Укрзалізниця": Безопасно доставили Байдена в Киев и назад. Где Air Force One не летает, подхватываем мы

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и назад. Там, где Air Force One (борт номер один. – "ГОРДОН") не летает, подхватывает "Укрзалізниця". Train Force One (поезд номер один. – "ГОРДОН") – для лидеров, у которых есть смелость бороться со злом. Лично", – сказано в сообщении.

"Укрзалізниця" показала также фото своей брошюры с автографом Байдена.

По данным CNN, поездка Байдена до Киева заняла примерно 10 часов.