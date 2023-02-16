В Киеве с 16 февраля возобновляют работу более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов – Кличко

"Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов", – написал Кличко.

Всего на линии сегодня выходят, по его словам, 186 троллейбусов и 157 трамваев.

Полный список действующих на данный момент в Киеве троллейбусных и трамвайных маршрутов опубликован на сайте КГГА.