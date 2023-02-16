В Киеве с 16 февраля возобновляют работу более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов – Кличко

"Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов", – написал Кличко.
Всего на линии сегодня выходят, по его словам, 186 троллейбусов и 157 трамваев.
Полный список действующих на данный момент в Киеве троллейбусных и трамвайных маршрутов опубликован на сайте КГГА.
Работу электротранспорта в Киеве начали приостанавливать осенью 2022 года в рамках мер по экономии электроэнергии, которые стали необходимы из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
20 октября в столице вместо троллейбусов на большинстве маршрутов вышли автобусы, сообщала КГГА. Со 2 ноября троллейбусы в Киеве перестали курсировать вовсе. 23 декабря Кличко объявил о прекращении работы наземного электротранспорта в столице. Троллейбусы и трамваи заменили автобусами.
13 января 2023 года Кличко сообщил о возобновлении работы трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая. После этого в городе заново запустили еще несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.
НЭК "Укрэнерго" 15 февраля сообщала, что в стране четвертый день подряд нет дефицита электричества благодаря ремонтам поврежденных обстрелами объектов, благоприятной погоде и импорту электроэнергии из Словакии.