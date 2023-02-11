Открыт новый автомобильный пункт пропуска на границе Украины и Румынии. Фото

Первый автомобиль уже пересек границу на выезд из Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Планируемая пропускная способность пункта в сутки – до 300 автомобилей, в том числе 10 автобусов, и 1550 человек, в том числе 500 пешеходов.

В пункте пропуска предусмотрены шесть полос движения для оформления транспортных средств и отдельная полоса движения для лиц, пересекающих границу пешком.

"Румыния с первых моментов полномасштабного вторжения России была рядом с украинским народом. Мы приняли 3,5 млн граждан, которые через Румынию ехали в другие страны, и 108 тыс. украинцев, оставшихся сейчас в Румынии. Румыния готова и дальше поддерживать Украину. Этому свидетельство и сегодняшнее открытие пункта пропуска", – заявил на церемонии открытия глава канцелярии премьер-министра Румынии Мирча Абрудян.

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Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua

Это второй пункт пропуска, открывшийся в Украине за последние 25 лет, заявил в Facebook глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем. Он напомнил, что осенью 2022 года удалось завершить строительство и открыть новый пункт "Красноильск – Викову де Сус" на украинско-румынской границе.

Найем отметил, что строительство "Дяковцев" началось еще в 2011 году и с 2015 года "превратилось в долгострой". Но летом 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, проект был реанимирован, а теперь и завершен.

Он уточнил, что новый пункт пропуска уже работает круглосуточно для пешеходов, легковых автомобилей, автобусов и пустых грузовиков. Позднее через него смогут ездить и грузовики с товаром.