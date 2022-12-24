Все пункты пропуска на украинско-польской границе возобновили работу – Госпогранслужба

"По состоянию на 17.00 все пункты пропуска работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Замначальника штаба Западного регионального управления Игорь Матвийчук сообщил, что самыми загруженными пунктами пропуска являются "Устилуг", "Рава-Русская", "Краковец" на выезде из Украины, на въезде в Украину – "Устилуг", "Краковец", "Шегини".