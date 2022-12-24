На украино-польской границе выросли очереди из-за сбоя системи "Шлях" – ГПСУ

B направлении выезда в Польшу наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

ГПСУ проинформировала о сбое, который произошел в в информационной системе "Шлях". Пограничники просят учитывать это при планировании поездки.

"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Специалисты "Укртрансбезопасности" уже работают над решением данной проблемы. Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе не будет временно осуществляться", – говорится в сообщении.

Около 14.20 ГПСУ сообщила об устранении неполадки в системе "Шлях".

Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook сообщает, что в направлении выезда в Польшу наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Устилуг".

"Относительно пассажирских автобусов, ожидающих оформления на выезд в Польшу, ситуация следующая: до 10 автобусов перед "Равой-Русской" и "Грушевом", возле "Краковца" и "Шегинь" – по 11", – написали пограничники.

Они отметили, что по сравнению с предыдущими сутками очереди из пассажирских автобусов на выезд из Украины уменьшились в три раза. Что касается легковых автомобилей, в очереди на въезд в Украину ожидают от 90 до 180 "легковушек" в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".