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На украино-польской границе выросли очереди из-за сбоя системи "Шлях" – ГПСУ

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B направлении выезда в Польшу наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей
B направлении выезда в Польшу наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

24 декабря на контрольно-пропускных пунктах на западной границе Украины приостанавливался проезд грузовых автомобилей и автобусов. Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Telegram.

ГПСУ проинформировала о сбое, который произошел в в информационной системе "Шлях". Пограничники просят учитывать это при планировании поездки.

"К сожалению, из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" увеличились очереди на границе со всеми соседними странами. Специалисты "Укртрансбезопасности" уже работают над решением данной проблемы. Поэтому оформление водителей грузовиков и автобусов на границе не будет временно осуществляться", – говорится в сообщении.

Около 14.20 ГПСУ сообщила об устранении неполадки в системе "Шлях".

Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook сообщает, что в направлении выезда в Польшу наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Устилуг".

"Относительно пассажирских автобусов, ожидающих оформления на выезд в Польшу, ситуация следующая: до 10 автобусов перед "Равой-Русской" и "Грушевом", возле "Краковца" и "Шегинь" – по 11", – написали пограничники.

Они отметили, что по сравнению с предыдущими сутками очереди из пассажирских автобусов на выезд из Украины уменьшились в три раза. Что касается легковых автомобилей, в очереди на въезд в Украину ожидают от 90 до 180 "легковушек" в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/pfbid02ko5ZaevZxxtGB5smgq2PWHpDHRjVbc75BB4MDEzDZc3pT9aVwye8rGRA7XEMJmdJl

Теги: граница, автобус, ГПСУ, Шегини, грузовик
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