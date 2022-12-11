С понедельника в одном из пунктов пропуска на границе Украины начнет работу электронная очередь

Электронная очередь поможет сэкономить время на границе Фото: Укртрансбезпека / Facebook

В ГПСУ напомнили, что "єЧерга" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.

Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте echerha.gov.ua.