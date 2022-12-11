С понедельника в одном из пунктов пропуска на границе Украины начнет работу электронная очередь

В ГПСУ напомнили, что "єЧерга" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.
Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте echerha.gov.ua.
Правительство утвердило старт экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы" 9 декабря 2021 года.
Идея работы очереди – предварительное бронирование времени, когда можно пересечь границу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявил, что проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам – не простаивать по несколько дней. Также планировалось создать удобные зоны ожидания.