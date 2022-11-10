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На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска – первый, построенный в Украине "с нуля" с 1998 года – Шмыгаль

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Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск Викову де Сус" была достигнута в 2015 году, сообщили в Мининфраструктуры Украины
Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" была достигнута в 2015 году, сообщили в Мининфраструктуры Украины
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 ноября совместно с главой правительства Румынии Николаем Чуке открыли новый пункт пропуска "Красноильск – Викову де Сус" на украинско-румынской границе.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"После 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач нашего правительства. Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нам нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами", – отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, "Красноильск – Викову де Сус" стал первым с 1998 года пунктом пропуска, "построенным с нуля".

"На этом не останавливаемся. Планируем вместе запустить и другие пункты пропуска с Румынией. Работаем дальше ради победы", – подчеркнул премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0353C4LfT6F6TAug6tRzNsUEEqFiCwSupRvnazVwap5V3xoXXz5m1Wodwud89wXZy1l

По словам главы Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова, до 10 ноября на границе с Румынией в Украины был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет".

"Он сейчас один из самых загруженных, потому что путь через него лежит в порты на юге Европы. Полноценное открытие пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" улучшит ситуацию на украинско-румынской границе. После завершения необходимых работ с румынской стороны пункт будет пропускать грузовой транспорт круглосуточно", – рассказал Кубраков, его в Facebook цитирует пресс-центр Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02pbsrNou2RznZVZ5LStnp5xPbCYnEBidsx24JmkMfgfNuNFt3eGEDUW8hjp1CAXgxl

Контекст:

Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" была достигнута еще в 2015 году, сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Международный автомобильный пункт пропуска работает в круглосуточном режиме, имеет по три полосы движения на въезд и выезд из Украины. К его открытию было капитально отремонтировано 7,3 км автомобильной дороги. В сутки через этот пункт пропуска может проезжать до 100 грузовых автомобилей.

20 июня в рамках проекта "Открытая граница" было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева" на границе Украины и Польши. 16 августа была запущена его полноценная работа.

Теги: транспорт, Украина, Румыния, автомобили, правительство, граница, Мининфраструктуры, дороги, инфраструктура, грузовик, премьер-министр, Денис Шмыгаль, запуск, сотрудничество, Александр Кубраков, Кабмин, открытие
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