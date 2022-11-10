На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска – первый, построенный в Украине "с нуля" с 1998 года – Шмыгаль

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
"После 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач нашего правительства. Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нам нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами", – отметил глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, "Красноильск – Викову де Сус" стал первым с 1998 года пунктом пропуска, "построенным с нуля".
"На этом не останавливаемся. Планируем вместе запустить и другие пункты пропуска с Румынией. Работаем дальше ради победы", – подчеркнул премьер.
По словам главы Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова, до 10 ноября на границе с Румынией в Украины был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет".
"Он сейчас один из самых загруженных, потому что путь через него лежит в порты на юге Европы. Полноценное открытие пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" улучшит ситуацию на украинско-румынской границе. После завершения необходимых работ с румынской стороны пункт будет пропускать грузовой транспорт круглосуточно", – рассказал Кубраков, его в Facebook цитирует пресс-центр Мининфраструктуры.
Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" была достигнута еще в 2015 году, сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Международный автомобильный пункт пропуска работает в круглосуточном режиме, имеет по три полосы движения на въезд и выезд из Украины. К его открытию было капитально отремонтировано 7,3 км автомобильной дороги. В сутки через этот пункт пропуска может проезжать до 100 грузовых автомобилей.
20 июня в рамках проекта "Открытая граница" было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева" на границе Украины и Польши. 16 августа была запущена его полноценная работа.