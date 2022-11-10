На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска – первый, построенный в Украине "с нуля" с 1998 года – Шмыгаль

Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" была достигнута в 2015 году, сообщили в Мининфраструктуры Украины Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"После 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач нашего правительства. Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нам нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами", – отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, "Красноильск – Викову де Сус" стал первым с 1998 года пунктом пропуска, "построенным с нуля".

"На этом не останавливаемся. Планируем вместе запустить и другие пункты пропуска с Румынией. Работаем дальше ради победы", – подчеркнул премьер.

По словам главы Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова, до 10 ноября на границе с Румынией в Украины был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет".

"Он сейчас один из самых загруженных, потому что путь через него лежит в порты на юге Европы. Полноценное открытие пункта пропуска "Красноильск – Викову де Сус" улучшит ситуацию на украинско-румынской границе. После завершения необходимых работ с румынской стороны пункт будет пропускать грузовой транспорт круглосуточно", – рассказал Кубраков, его в Facebook цитирует пресс-центр Мининфраструктуры.