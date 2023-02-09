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Киевсовет дерусифицировал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар в столице – Кличко

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Депутаты Киевсовета переименовали проспект Победы в Киеве на проспект Берестейский
Депутаты Киевсовета переименовали проспект Победы в Киеве на проспект Берестейский
Фото: wikipedia.org (архив)

Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, переименованы:

  • проспект Победы в проспект Берестейский;
  • площадь Победы в площадь Галицкую;
  • переулок Мичурина в переулок Болсуновский;
  • Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе;
  • улица Петровская в улицу Вознесенский Яр.

"Вместе с тем, получив законные основания – решение Министерства культуры – вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику [Валерию] Чкалову. А сегодня убрали памятник советскому военачальнику [Николаю] Ватутину, – написал Кличко. – Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков [Николаю] Щорсу, на чем давно настаивают киевляне".

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid0xR9jG64sWSVXEEfDh1cj3zGQ1HFvYHHKBLYonEiqYbAT6iaoj4AcQ6jdMASHr9snl

Полный список переименованных объектов в семи районах столицы опубликован на официальном портале Киева.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

В конце августа депутаты Киевсовета дерусифицировали 95 киевских улиц, площадей и переулков, в начале сентября – около 40 улиц, в конце октября – более 40 улиц, в ноябре – 12 улиц столицы, в декабре – еще 32 улицы, переулка и бульвара в Киеве.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, памятник, депутаты, Киевсовет, Минкульт, декоммунизация, переименование, заседание, улицы, мэр, демонтаж
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