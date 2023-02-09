Киевсовет дерусифицировал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар в столице – Кличко

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, переименованы:

"Вместе с тем, получив законные основания – решение Министерства культуры – вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику [Валерию] Чкалову. А сегодня убрали памятник советскому военачальнику [Николаю] Ватутину, – написал Кличко. – Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков [Николаю] Щорсу, на чем давно настаивают киевляне".

Полный список переименованных объектов в семи районах столицы опубликован на официальном портале Киева.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

В конце августа депутаты Киевсовета дерусифицировали 95 киевских улиц, площадей и переулков, в начале сентября – около 40 улиц, в конце октября – более 40 улиц, в ноябре – 12 улиц столицы, в декабре – еще 32 улицы, переулка и бульвара в Киеве.