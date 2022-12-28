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В Киеве издали брошюру со всеми новыми названиями улиц с 2014 года

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За восемь лет в Киеве новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей
За восемь лет в Киеве новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей
Фото: depositphotos.com

Департамент общественных коммуникаций Киевской городской госадминистрации подготовил единую брошюру, где собраны все улицы, переулки и площади, переименованные в течение 2014–2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

За это время новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Практически половина из них – 202 объекта – переименована в этом году, после начала полномасштабного вторжения в рамках процесса дерусификации по отдельной процедуре.

В брошюре переименованные улицы сгруппированы в соответствии с районами столицы. Брошюра доступна онлайн по ссылке.

Также сборник можно будет найти в Vcentre HUB, ЦНАП, районных государственных администрациях.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, КГГА, вторжение, переименование, улицы
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