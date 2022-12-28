В Киеве издали брошюру со всеми новыми названиями улиц с 2014 года

За это время новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Практически половина из них – 202 объекта – переименована в этом году, после начала полномасштабного вторжения в рамках процесса дерусификации по отдельной процедуре.
В брошюре переименованные улицы сгруппированы в соответствии с районами столицы. Брошюра доступна онлайн по ссылке.
Также сборник можно будет найти в Vcentre HUB, ЦНАП, районных государственных администрациях.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.