В Киеве издали брошюру со всеми новыми названиями улиц с 2014 года

За восемь лет в Киеве новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей Фото: depositphotos.com

За это время новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Практически половина из них – 202 объекта – переименована в этом году, после начала полномасштабного вторжения в рамках процесса дерусификации по отдельной процедуре.

В брошюре переименованные улицы сгруппированы в соответствии с районами столицы. Брошюра доступна онлайн по ссылке.

Также сборник можно будет найти в Vcentre HUB, ЦНАП, районных государственных администрациях.