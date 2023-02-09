В Киеве снесли памятник советскому военачальнику Ватутину. Фото, видео

Монумент, как и демонтированный 8 февраля памятник летчику Валерию Чкалову, перенесут в Музей авиации.
"Процесс убирания таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, – правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда у нас есть на это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы", – подчеркнул Прокопов.
Он добавил, что за последние годы было около десятка попыток разрушить или повредить памятник. Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника, и она очень быстро набрала более 10 тыс. голосов.
Решение о демонтаже памятника приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева. Демонтаж провел департамент городского благоустройства КГГА. В работах задействованы 10 специалистов и два вида крупногабаритной техники.
Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники.
После открытого вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине начали массово отказываться от названий и культурных объектов, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.
Памятник Ватутину в Киеве был установлен в 1948 году. В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и "Правый сектор". 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители.
Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из четырех командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра. Во время Второй мировой войны его руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава, напоминают в КГГА.