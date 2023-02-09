ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве снесли памятник советскому военачальнику Ватутину. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Памятник Ватутину демонтировали
Памятник Ватутину демонтировали
Фото: kyivcity.gov.ua

В Мариинском парке в Киеве 9 февраля был демонтирован памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов, сообщает сайт КГГА.

Монумент, как и демонтированный 8 февраля памятник летчику Валерию Чкалову, перенесут в Музей авиации.

"Процесс убирания таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, – правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда у нас есть на это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы", – подчеркнул Прокопов.

Он добавил, что за последние годы было около десятка попыток разрушить или повредить памятник. Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника, и она очень быстро набрала более 10 тыс. голосов.

Решение о демонтаже памятника приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева. Демонтаж провел департамент городского благоустройства КГГА. В работах задействованы 10 специалистов и два вида крупногабаритной техники.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/videos/3297749887222559/

Контекст:

Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники.

После открытого вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине начали массово отказываться от названий и культурных объектов, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.

Памятник Ватутину в Киеве был установлен в 1948 году. В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и "Правый сектор". 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители.

Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из четырех командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра. Во время Второй мировой войны его руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава, напоминают в КГГА.

Теги: памятник, декоммунизация, генерал Ватутин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет
Галина ГРИШИНА
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях
"Все эти гомеопаты от политики от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Все эти гомеопаты от политики – от лукавого". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, сколько еще продлится война
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
35-летняя Никитюк показала корзины с розами и шары в виде сердец, которые кто-то оставил в ее подъезде
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины
Галина ГРИШИНА
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (89520)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (67428)
3
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (58712)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (49823)
5
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (39128)
6
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (35616)
7
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (33041)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (27131)
 
 
 
 