В Киеве снесли памятник советскому военачальнику Ватутину. Фото, видео

Монумент, как и демонтированный 8 февраля памятник летчику Валерию Чкалову, перенесут в Музей авиации.

"Процесс убирания таких памятников из публичного пространства не происходит так быстро, как нам хотелось бы, но мы, в отличие от России, – правовое государство, где уважают законы, поэтому сейчас, когда у нас есть на это юридическое право, мы убираем остатки тоталитаризма из публичного пространства нашей столицы", – подчеркнул Прокопов.

Он добавил, что за последние годы было около десятка попыток разрушить или повредить памятник. Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника, и она очень быстро набрала более 10 тыс. голосов.

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Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua

Решение о демонтаже памятника приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева. Демонтаж провел департамент городского благоустройства КГГА. В работах задействованы 10 специалистов и два вида крупногабаритной техники.