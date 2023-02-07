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КИЕВ

Минкульт разрешил снести памятники генералу Ватутину и летчику Чкалову в Киеве

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Памятник Чкалову находится на улице Олеся Гончара в Киеве
Памятник Чкалову находится на улице Олеся Гончара в Киеве
Фото: wikimedia.org

Министерство культуры и информационной политики Украины убрало памятники советскому генералу Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве из Госреестра культурного наследия. Это означает, что их можно снести. Об этом написала 7 февраля пресс-служба Минкультуры.

Памятник Ватутину расположен в Мариинском парке, а памятник Чкалову – на улице Олеся Гончара.

"И хотя вопрос переноса вышеупомянутых памятников Киевская городская госадминистрация могла решить и без вмешательства министерства, другим определенным законом способом, теперь КГГА точно должна исключить эти памятники из перечня только что выявленных объектов, демонтировать и перенести монументы", – отметили в ведомстве.

Контекст:

Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники. 

После открытого вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, Минкульт, госреестр, Министерство культуры и информационной политики
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