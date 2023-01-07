В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

Памятник перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", заявляли в горсовете Днепра Фото: suspilne.media

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента.

Фото: suspilne.media

По информации "Суспільного", памятник отвезут на территорию "одного из коммунальных предприятий".

В начале декабря исполком Днепровского городского совета решил демонтировать памятники Ломоносову, поэту и писателю Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и перенести их на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Памятник Горькому демонтировали в конце декабря, сообщало "Суспільне".

В январе в Днепре также демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (танк Т-34 на постаменте).

По данным "Суспільного", основной этап декоммунизации в городе прошел в 2016 году. Тогда с учета были сняты и демонтированы 88 объектов: памятные знаки, мемориальные доски.