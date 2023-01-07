В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента.
По информации "Суспільного", памятник отвезут на территорию "одного из коммунальных предприятий".
В начале декабря исполком Днепровского городского совета решил демонтировать памятники Ломоносову, поэту и писателю Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и перенести их на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Памятник Горькому демонтировали в конце декабря, сообщало "Суспільне".
В январе в Днепре также демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (танк Т-34 на постаменте).
По данным "Суспільного", основной этап декоммунизации в городе прошел в 2016 году. Тогда с учета были сняты и демонтированы 88 объектов: памятные знаки, мемориальные доски.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.