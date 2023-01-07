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В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

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Памятник перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", заявляли в горсовете Днепра
Памятник перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", заявляли в горсовете Днепра
Фото: suspilne.media

В Днепре 6 января демонтировали памятник российскому поэту и ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщило "Суспільне".

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

По информации "Суспільного", памятник отвезут на территорию "одного из коммунальных предприятий".

В начале декабря исполком Днепровского городского совета решил демонтировать памятники Ломоносову, поэту и писателю Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и перенести их на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Памятник Горькому демонтировали в конце декабря, сообщало "Суспільне"

В январе в Днепре также демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (танк Т-34 на постаменте).

По данным "Суспільного", основной этап декоммунизации в городе прошел в 2016 году. Тогда с учета были сняты и демонтированы 88 объектов: памятные знаки, мемориальные доски.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Теги: памятник, Днепр, писатель, демонтаж
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