Польша готова на время войны принять на хранение культурные ценности из Украины

"Мы имеем подготовлены склады в библиотеках и в архивах музеев, которые готовы принять подвижные коллекции, если украинцы примут решение об их вывозе", – заявил Селлин.

Он отметил, что в настоящее время украинцы предпочитают перемещать культурные ценности в более безопасные места в пределах страны.

"Однако известно, что этих более безопасных мест не так много в Украине, поскольку российские бомбардировки касаются всей территории Украины", – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что из Львовской картинной галереи вывезены на хранение в Польшу картины художника Яцека Мальчевского, они сегодня выставлены для осмотра в залах Национального музея в Познани.

По словам Селлина, Польша с начала полномасштабной агрессии России активно помогает Украине хранить объекты культурного наследия, в частности, поставляя материалы для защиты от взрывов и пожаров памятников, фасадов домов, костелов, музеев.

"Мы также помогаем украинцам делать инвентаризацию уничтоженных культурных объектов. Есть много сакральных объектов, которые уничтожены. Мы будем помогать украинцам восстанавливать эти объекты, когда война завершится", – подчеркнул замминистра.