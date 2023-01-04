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В Днепре демонтировали советский монумент в честь генерала Пушкина и памятник Матросову

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В Днепре убрали два памятника советского периода
В Днепре убрали два памятника советского периода
Фото: suspilne.media

В Днепре 4 января был демонтирован памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (танк Т-34 на постаменте). Об этом сообщает "Суспільне".

С помощью спецтехники коммунальщики сняли Т-34 с постамента и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

Кроме того, в городе был демонтирован памятник герою Советского Союза Александру Матросову.

Контекст:

Генерал-лейтенант Ефим Пушкин во время Второй мировой войны участвовал в обороне Днепра (тогда Днепропетровска) от немецких оккупантов. Погиб в 1944 году под Николаевом во время бомбардировки немецкой авиации, похоронен в Днепре.

Александр Матросов – рядовой Красной армии, который погиб в 1943 году, закрыв собой амбразуру немецкого дзота в Калининской (теперь Псковской) области РФ. Никакой связи с Днепром или Днепропетровской областью Матросов не имел.

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Теги: памятник, Днепр, декоммунизация, демонтаж
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