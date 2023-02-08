Минкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве. Чкалова снесут сегодня, Ватутина – завтра

Речь идет о памятнике Ватутину в Мариинском парке и Чкалову на ул. Олеся Гончара.

Теперь КГГА должна демонтировать и перенести монументы, отметили в ведомстве.

Telegram-канал "Реальный Киев" пишет, что демонтаж памятника Чкалову уже начался.

Советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что демонтировать памятник Ватутину будут завтра.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля 2022 года начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Киевсовет еще в мае 2022 года поддержал решение о демонтаже почти 50 памятников и памятных знаков.

Аналитическому порталу "Слово і діло" министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в Украине уже демонтировали 28 памятников российскому поэту Александру Пушкину. Также было демонтировано девять памятников писателю Максиму Горькому, четыре памятника российскому полководцу Александру Суворову, В Одессе вместе с Суворовым демонтировали памятник императрице Екатерине II.