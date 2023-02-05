Российский город призвал Филатова обменять снесенные в Днепре памятники на дрова. Горсовет ответил

"Это очень смешно. Если бы не было так грустно. Да, это – правда. Лишнехромосомные, живущие в собственной метавселенной, пишут нам в горсовет письма про обмен памятников на дрова", – написал Филатов, прикрепив копию письма.

В письме говорится, что город Кременки передаст дрова "для гражданского населения Украины", если Днепр пришлет им памятники ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину, которые были снесены в городе. Статуи им нужны, чтобы "пробудить любовь к своей родине, культуре, истории у подрастающего поколения", говорится в письме.

Филатов, а также секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара опубликовали ответное письмо городу Кременки.

"Из письма усматривается, что администрация в Вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого Вами города Днепропетровска не существует уже лет как восемь. Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам, как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно. Почти уверен, что новость об отмене крепостного права также достигла Ваших околиц. Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в Ваш рабочий поселок дотянули интернет. Надеюсь, Вы даже успели застать такие соцсети, как Facebook и Instagram до их запрета Роскомнадзором. А нормальные дороги, судя по фото Вашей деревни, к Вам еще не дотянули. Но, как у вас там говорится, и Москва не сразу строилась и утонула, кстати, тоже не сразу", – сказано в ответном письме горсовета Днепра.

В письме Санжара ответил, что пока не понятен "обменный курс", Его он предложил назвать PGR/DRV.

"С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города, и получил народное название “Горький на унитазе”, мы готовы начать переговоры при курсе PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча кг дров за каждый кг статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина", – сказано в письме.

Секретарь горсовета Днепра призвал россиян "как можно быстрее согласиться на условия".



