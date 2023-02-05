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Российский город призвал Филатова обменять снесенные в Днепре памятники на дрова. Горсовет ответил

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6 января в Днепре демонтировали памятник Ломоносову
6 января в Днепре демонтировали памятник Ломоносову
Фото: suspilne.media

Городскому голове Днепра Борису Филатову пришло письмо из города Кременки Калужской области России. Об этом Филатов сообщил в Facebook 3 февраля.

"Это очень смешно. Если бы не было так грустно. Да, это – правда. Лишнехромосомные, живущие в собственной метавселенной, пишут нам в горсовет письма про обмен памятников на дрова", – написал Филатов, прикрепив копию письма.

В письме говорится, что город Кременки передаст дрова "для гражданского населения Украины", если Днепр пришлет им памятники ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину, которые были снесены в городе. Статуи им нужны, чтобы "пробудить любовь к своей родине, культуре, истории у подрастающего поколения", говорится в письме.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5881674631914385&id=100002157183088

Филатов, а также секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара опубликовали ответное письмо городу Кременки.

"Из письма усматривается, что администрация в Вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого Вами города Днепропетровска не существует уже лет как восемь. Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам, как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно. Почти уверен, что новость об отмене крепостного права также достигла Ваших околиц. Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в Ваш рабочий поселок дотянули интернет. Надеюсь, Вы даже успели застать такие соцсети, как Facebook и Instagram до их запрета Роскомнадзором. А нормальные дороги, судя по фото Вашей деревни, к Вам еще не дотянули. Но, как у вас там говорится, и Москва не сразу строилась и утонула, кстати, тоже не сразу", – сказано в ответном письме горсовета Днепра.

В письме Санжара ответил, что пока не понятен "обменный курс", Его он предложил назвать PGR/DRV.

"С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города, и получил народное название “Горький на унитазе”, мы готовы начать переговоры при курсе PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча кг дров за каждый кг статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина", – сказано в письме.

Секретарь горсовета Днепра призвал россиян "как можно быстрее согласиться на условия".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6182322035133891&id=100000684665600


Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

16 декабря 2022 года в Днепре были сняты памятники российскому поэту Пушкину и пионеру Володе Дубинину.

26 декабря в городе демонтировали памятники российскому и советскому писателю Горькому и советскому летчику Чкалову.

6 января этого года в Днепре снесли памятник российскому поэту и ученому Ломоносову.

Теги: Россия, Украина, памятник, Днепр, Роскомнадзор, горсовет, письмо
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