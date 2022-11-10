В Минкульте решили убрать с улиц Киева памятники Щорсу и Ватутину

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняло важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее впоследствии, в официальном решении Рады", – написал Ткаченко.
Член комиссии по дерусификации Экспертного совета при министерстве Олесь Доний также сообщил о решении убрать памятники.
"Сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину (с выводом из публичного пространства и последующей музеификацией). Вот и все", – написал он в Facebook.
Оба памятника входят в список объектов культурного наследия национального значения, которые заносятся в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Поэтому, чтобы законно их демонтировать, необходимо сменить их статус и вынести из реестра. Об этом в Минкульте заявляли изданию Big Kyiv 6 октября.
Декоммунизация в Украине началась весной 2015 года. 9 апреля Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим.
15 мая 2015 года их подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом.
15 марта 2017 года секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о намерении властей города обратиться в Министерство культуры Украины относительно переноса памятника Щорсу, в музей пропаганды СССР чтобы уберечь его от актов вандализма.
Памятник Ватутину в Киеве был установлен в 1948 году. В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и "Правый сектор". 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители.
Памятник Щорсу был открыт 30 апреля 1954 года. Его открытие было приурочено к 300-летию "воссоединения России и Украины". В 2017 году памятник повредили, отпилив ногу лошади.