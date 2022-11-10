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В Минкульте решили убрать с улиц Киева памятники Щорсу и Ватутину

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Памятники Николаю Щорсу (на фото) и Николаю Ватутину хотят перенести с улиц Киева
Памятники Николаю Щорсу (на фото) и Николаю Ватутину хотят перенести с улиц Киева
Фото: wikipedia.org

Экспертный совет Министерства культуры принял решение о том, чтобы убрать памятники российским полководцам Николаю Ватутину и Николаю Щорсу. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко 9 ноября в Facebook.

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняло важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее впоследствии, в официальном решении Рады", – написал Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0FVRFE7nNV8VoK8hBKo4Bg6D86akvP2ubEznzrTDsfdjrzdJJPHjsvUJk6MUP8DqPl

Член комиссии по дерусификации Экспертного совета при министерстве Олесь Доний также сообщил о решении убрать памятники.

"Сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину (с выводом из публичного пространства и последующей музеификацией). Вот и все", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/olesdoniy.page/posts/pfbid02zxXsoUwUU14UqeWEB3YMbAgzpVj85XZZm7dxPMAk9tpDH9RjGpZtSLmygJRgJRaxl

Оба памятника входят в список объектов культурного наследия национального значения, которые заносятся в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Поэтому, чтобы законно их демонтировать, необходимо сменить их статус и вынести из реестра. Об этом в Минкульте заявляли изданию Big Kyiv 6 октября. 

Контекст:

Декоммунизация в Украине началась весной 2015 года. 9 апреля Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим.

15 мая 2015 года их подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом.

15 марта 2017 года секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о намерении властей города обратиться в Министерство культуры Украины относительно переноса памятника Щорсу, в музей пропаганды СССР чтобы уберечь его от актов вандализма. 

Памятник Ватутину в Киеве был установлен в 1948 году. В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и "Правый сектор". 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители. 

Памятник Щорсу был открыт 30 апреля 1954 года. Его открытие было приурочено к 300-летию "воссоединения России и Украины". В 2017 году памятник повредили, отпилив ногу лошади. 

Теги: Киев, Олесь Доний, памятник, Александр Ткаченко, Щорс, министерство культуры, генерал Ватутин
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