В Минкульте решили убрать с улиц Киева памятники Щорсу и Ватутину

Памятники Николаю Щорсу (на фото) и Николаю Ватутину хотят перенести с улиц Киева Фото: wikipedia.org

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняло важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее впоследствии, в официальном решении Рады", – написал Ткаченко.

Член комиссии по дерусификации Экспертного совета при министерстве Олесь Доний также сообщил о решении убрать памятники.

"Сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину (с выводом из публичного пространства и последующей музеификацией). Вот и все", – написал он в Facebook.

Оба памятника входят в список объектов культурного наследия национального значения, которые заносятся в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Поэтому, чтобы законно их демонтировать, необходимо сменить их статус и вынести из реестра. Об этом в Минкульте заявляли изданию Big Kyiv 6 октября.