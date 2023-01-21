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Большинство украинцев поддерживают переименование топонимов, связанных с РФ, СССР и Российской империей – опрос

В Украине демонтируют памятники российским деятелям
В Украине демонтируют памятники российским деятелям
Фото: kremen.gov.ua

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.

59% респондентов позитивно относятся к таким переименованиям, 13,2% – негативно, 18,6% – безразлично, 9,3% затруднились с ответом.

"По отношению к этой проблеме произошли очень существенные сдвиги: еще в 2020 году переименование топонимов казалось очень противоречивым решением. Только в западном регионе преобладала поддержка этого решения (хотя и там почти третья часть была против), а в остальных регионах граждане преимущественно были противниками переименований. Однако следует учитывать, что в 2020 году речь шла только о переименовании топонимов, связанных с коммунистическими деятелями", – заявили в фонде.

Также социологи отметили корреляцию между языком повседневного общения и отношением к переименованию топонимов. Причем эта корреляция не просто опосредованная регионом проживания респондентов.

Инфографика: dif.org.ua
Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13-го по 21 декабря 2022 года во всех областях Украины, кроме оккупированных Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях исследование проводилось на подконтрольных правительству территориях и в районах, где не ведутся боевые действия. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, отметили в пресс-службе.

Контекст:

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. Согласно законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В 2022 году, после открытого вторжения России, в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СССР, соцопрос, декоммунизация, война России против Украины, переименование
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