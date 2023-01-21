Большинство украинцев поддерживают переименование топонимов, связанных с РФ, СССР и Российской империей – опрос

59% респондентов позитивно относятся к таким переименованиям, 13,2% – негативно, 18,6% – безразлично, 9,3% затруднились с ответом.

"По отношению к этой проблеме произошли очень существенные сдвиги: еще в 2020 году переименование топонимов казалось очень противоречивым решением. Только в западном регионе преобладала поддержка этого решения (хотя и там почти третья часть была против), а в остальных регионах граждане преимущественно были противниками переименований. Однако следует учитывать, что в 2020 году речь шла только о переименовании топонимов, связанных с коммунистическими деятелями", – заявили в фонде.

Также социологи отметили корреляцию между языком повседневного общения и отношением к переименованию топонимов. Причем эта корреляция не просто опосредованная регионом проживания респондентов.

Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13-го по 21 декабря 2022 года во всех областях Украины, кроме оккупированных Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях исследование проводилось на подконтрольных правительству территориях и в районах, где не ведутся боевые действия. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, отметили в пресс-службе.