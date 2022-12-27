"Умываем лицо города от всего, что связано с врагом". В Изюме в результате переименования появились улицы Махова, Шухевича и Чорновила

Список переименованных топонимов:
В Изюме после деоккупации уже переименовали ряд топонимов, связанных с СССР или с Россией. Всего в городе планируют изменить более 100 названий.
"Надо сначала умыть лицо, вот мы умываем лицо нашего города от всего, что связано с врагом. Они не только людей пытали, они пытали город", – сказал Мацокин в комментарии "Суспільному".
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.