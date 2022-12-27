"Умываем лицо города от всего, что связано с врагом". В Изюме в результате переименования появились улицы Махова, Шухевича и Чорновила

Список переименованных топонимов:

ул. Алябьева переименовали в ул. Валерия Лобановского;

ул. Бородина – в ул. Дмитрия Яворницкого;

ул. Владимира Высоцкого – в ул. Стива Джобса;

ул. Ескадронную – в ул. Романа Кириллова;

в ул. Романа Кириллова; ул. Костенко Генерала – в ул. Максима Поправки;

ул. Красноярскую – в ул. Руслана Крамаренко;

ул. Островского Александра – в ул. Александра Махова;

ул. Панфилова – в ул. Голды Меир;

ул. Путейскую – в ул. Романа Шухевича;

в ул. Романа Шухевича; ул. Совхоз "Изюмский" – в ул. Мариупольскую;

в ул. Мариупольскую; ул. Рокоссовского – в ул. Ярослава Мудрого;

ул. Серова – в ул. Эдуарда Копычко;

ул. Цоя Виктора – в ул. Кузьмы Скрябина;

ул. Цусимскую – в ул. Вячеслава Чорновила;

ул. Челюскина – в ул. Левко Лукьяненко;

ул. Чернышевского – в ул. Дианы Петриненко;

ул. Черняховского – в ул. Бучанскую;

ул. 8 Марта – в ул. Ирпенскую;

в ул. Ирпенскую; ул. Дружбы – в ул. Валентины Черевко.

В Изюме после деоккупации уже переименовали ряд топонимов, связанных с СССР или с Россией. Всего в городе планируют изменить более 100 названий.



"Надо сначала умыть лицо, вот мы умываем лицо нашего города от всего, что связано с врагом. Они не только людей пытали, они пытали город", – сказал Мацокин в комментарии "Суспільному".