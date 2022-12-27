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"Умываем лицо города от всего, что связано с врагом". В Изюме в результате переименования появились улицы Махова, Шухевича и Чорновила

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Изюм освободили в сентябре этого года
Изюм освободили в сентябре этого года
Фото: suspilne.media

В рамках декоммунизации и дерусификации в освобожденном этой осенью Изюме Харьковской области переименовали еще 19 улиц. Об этом 26 декабря сообщил в Facebook заместитель городского головы Владимир Мацокин.

Список переименованных топонимов:

  • ул. Алябьева переименовали в ул. Валерия Лобановского;
  • ул. Бородина – в ул. Дмитрия Яворницкого;
  • ул. Владимира Высоцкого – в ул. Стива Джобса;
  • ул. Ескадронную  в ул. Романа Кириллова;
  • ул. Костенко Генерала – в ул. Максима Поправки;
  • ул. Красноярскую – в ул. Руслана Крамаренко;
  • ул. Островского Александра – в ул. Александра Махова;
  • ул. Панфилова – в ул. Голды Меир;
  • ул. Путейскую  в ул. Романа Шухевича;
  • ул. Совхоз "Изюмский"  в ул. Мариупольскую;
  • ул. Рокоссовского – в ул. Ярослава Мудрого;
  • ул. Серова – в ул. Эдуарда Копычко;
  • ул. Цоя Виктора – в ул. Кузьмы Скрябина;
  • ул. Цусимскую – в ул. Вячеслава Чорновила;
  • ул. Челюскина – в ул. Левко Лукьяненко;
  • ул. Чернышевского – в ул. Дианы Петриненко;
  • ул. Черняховского – в ул. Бучанскую;
  • ул. 8 Марта  в ул. Ирпенскую;
  • ул. Дружбы  в ул. Валентины Черевко.

В Изюме после деоккупации уже переименовали ряд топонимов, связанных с СССР или с Россией. Всего в городе планируют изменить более 100 названий.

"Надо сначала умыть лицо, вот мы умываем лицо нашего города от всего, что связано с врагом. Они не только людей пытали, они пытали город",  сказал Мацокин в комментарии "Суспільному".

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено

Теги: Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил, Изюм, Харьковская область, Валерий Лобановский, Кузьма Скрябин, Стив Джобс, Роман Шухевич, переименование, Александр Махов
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