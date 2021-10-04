"Он был очень крутым парнем". Зеленский передал семье Кузьмы Скрябина Орден Державы

Зеленский подписал указ о посмертном присвоении Кузьменко звания Героя Украины с присуждением Ордена Державы 17 августа 2020 года за "выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность".

4 октября 2021 года глава государства втретился с семьей певца – его родителями Ольгой и Виктором Кузьменко, вдовой Светланой Бабийчук и дочерью Марией-Барбарой Кузьменко. Орден Державы он передал Виктору Кузьменко.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал президент.

Виктор Кузьменко поблагодарил главу государства за внимание к памяти его сына.