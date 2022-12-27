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КУЛЬТУРА

Киевская консерватория не решила, убирать ли с названия имя Чайковского, и отложила вопрос. Минкульт разочарован

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Ткаченко считает, что вопрос переименования консерватории очень актуален
Ткаченко считает, что вопрос переименования консерватории очень актуален
Фото: kyivconservatory / Instagram

26 декабря состоялось собрание трудового коллектива Национальной музыкальной академии Украины, на нем не смогли решить, убирать ли с названия консерватории имя российского композитора Петра Чайковского.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram. 

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального вуза Украины", – заявил он. 

Ткаченко сообщил, что коллектив консерватории не учел рекомендации профильного комитета Верховной Рады, Экспертного совета Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма, а также рекомендаций относительно Чайковского, распространенных Украинским институтом национальной памяти. 

"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского. Решение важного вопроса снова отложено, как говорится, для дальнейшего изучения. Мне кажется, что этот вопрос чрезвычайно актуален. Я приветствую студенчество, которое является основным стейкхолдером образовательного процесса и достаточно активно высказывалось. Молодежи небезразлично, чье имя носит заведение, в котором они учатся. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", – добавил он. 

Контекст:

Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 16 июня 2022 года, состоялось заседание ученого совета консерватории, тогда решили оставить в названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики консерватория согласилась на обсуждение вопроса. На сайте правительства обнародовали петицию с требованием переименовать учреждение. 

"Известно, что один из прадедов Чайковского был украинцем. Однако другой прадед этого композитора был французом, прабабушка – австрийкой. Генеалогия не делает Чайковского австрийским или французским композитором, так же как не делает Чайковского украинским композитором", – подчеркивается в петиции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Ткаченко, Минкульт, композитор, переименование, Петр Чайковский, консерватория
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