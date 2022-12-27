Киевская консерватория не решила, убирать ли с названия имя Чайковского, и отложила вопрос. Минкульт разочарован

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram.
"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального вуза Украины", – заявил он.
Ткаченко сообщил, что коллектив консерватории не учел рекомендации профильного комитета Верховной Рады, Экспертного совета Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма, а также рекомендаций относительно Чайковского, распространенных Украинским институтом национальной памяти.
"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского. Решение важного вопроса снова отложено, как говорится, для дальнейшего изучения. Мне кажется, что этот вопрос чрезвычайно актуален. Я приветствую студенчество, которое является основным стейкхолдером образовательного процесса и достаточно активно высказывалось. Молодежи небезразлично, чье имя носит заведение, в котором они учатся. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", – добавил он.
Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.
Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 16 июня 2022 года, состоялось заседание ученого совета консерватории, тогда решили оставить в названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики консерватория согласилась на обсуждение вопроса. На сайте правительства обнародовали петицию с требованием переименовать учреждение.
"Известно, что один из прадедов Чайковского был украинцем. Однако другой прадед этого композитора был французом, прабабушка – австрийкой. Генеалогия не делает Чайковского австрийским или французским композитором, так же как не делает Чайковского украинским композитором", – подчеркивается в петиции.