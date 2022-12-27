Киевская консерватория не решила, убирать ли с названия имя Чайковского, и отложила вопрос. Минкульт разочарован

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального вуза Украины", – заявил он.

Ткаченко сообщил, что коллектив консерватории не учел рекомендации профильного комитета Верховной Рады, Экспертного совета Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма, а также рекомендаций относительно Чайковского, распространенных Украинским институтом национальной памяти.

"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского. Решение важного вопроса снова отложено, как говорится, для дальнейшего изучения. Мне кажется, что этот вопрос чрезвычайно актуален. Я приветствую студенчество, которое является основным стейкхолдером образовательного процесса и достаточно активно высказывалось. Молодежи небезразлично, чье имя носит заведение, в котором они учатся. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", – добавил он.