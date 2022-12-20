В Изюме появилась улица имени писателя Вакуленко, убитого во время оккупации – вице-мэр

Он опубликовал распоряжение начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе переименован 21 топоним, связанный с СССР или Россией.

"Одна из самых больших улиц города теперь будет улицей Владимира Вакуленко. Отдаем честь освободителям общины: 25-й Сичеславской бригаде, 93-й Холодноярской бригаде, Олегу Куцину. В городе будет улица Полка Азов", – рассказал Мацокин.

Контекст:

Украинский детский писатель и волонтер, лауреат ряда литературных премий Владимир Вакуленко пропал в конце марта в Изюме – его из дома забрали двое неустановленных лиц, которые приехали на автомобиле с буквой Z, сообщила 10 апреля его бывшая супруга Ирина Новицкая.

О том, что Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками, Новицкая сообщила 28 ноября. Его тело нашли в массовом захоронении в Изюме, подтвердила ДНК-экспертиза.

Начальник облуправления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Вакуленко был убит из огнестрельного оружия: в теле найдены две пули от пистолета Макарова.

У Вакуленко остался сын и родители.