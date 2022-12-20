ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме появилась улица имени писателя Вакуленко, убитого во время оккупации – вице-мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В освобожденном Изюме переименовали ряд улиц
В освобожденном Изюме переименовали ряд улиц
Фото: president.gov.ua

В Изюме Харьковской области одна из улиц названа в честь детского писателя и волонтера Владимира Вакуленко, похищенного и убитого во время оккупации города. Об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин 20 декабря в Facebook.

Он опубликовал распоряжение начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе переименован 21 топоним, связанный с СССР или Россией.

"Одна из самых больших улиц города теперь будет улицей Владимира Вакуленко. Отдаем честь освободителям общины: 25-й Сичеславской бригаде, 93-й Холодноярской бригаде, Олегу Куцину. В городе будет улица Полка Азов", – рассказал Мацокин.

Согласно опубликованному им документу, в улицу Вакуленко переименована бывшая улица Маршала Федоренко. 

Улица Чайковского стала улицей 25-й Сичеславской бригады, улица Короленко – улицей Андрея Шептицкого, улица Чехова – улицей 93-й Холодноярской бригады, улица 60-й Гвардейской дивизии – улицей Полка Азов, улица капитана Орлова – улицей Защитников Украины, улица Александра Матросова – улицей Сечевых Стрельцов, а улица Чкалова – улицей Игоря Сикорского.

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/pfbid02b6s3j9MHXBAEwZB4W4zp5UVoEzfXm9mwUrP1bZDWDJF2Krj6UghC1xQ4Gxp8K8ABl

Контекст:

Украинский детский писатель и волонтер, лауреат ряда литературных премий Владимир Вакуленко пропал в конце марта в Изюме – его из дома забрали двое неустановленных лиц, которые приехали на автомобиле с буквой Z, сообщила 10 апреля его бывшая супруга Ирина Новицкая. 

О том, что Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками, Новицкая сообщила 28 ноября. Его тело нашли в массовом захоронении в Изюме, подтвердила ДНК-экспертиза.

Начальник облуправления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Вакуленко был убит из огнестрельного оружия: в теле найдены две пули от пистолета Макарова.

У Вакуленко остался сын и родители.

Теги: Изюм, декоммунизация, писатель, переименование, Владимир Вакуленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
Kruть пожаловалась на группу Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Kruть пожаловалась на группу Tvorchi, которая опередила ее на один балл и будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (91511)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (35083)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (33744)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (28551)
5
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25537)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (20521)
7
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (17245)
8
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (16336)
 
 
 
 