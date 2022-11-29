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29 ноября, 2022
 
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"Хотим поддержать семью". Издательство "Старого Лева" переиздаст книгу убитого оккупантами из РФ украинского писателя Вакуленко

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Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками
Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками
Фото: Володимир Вакуленко-К / Facebook

Украинское издательство "Старого Лева" переиздаст сборник детских стихов убитого российскими оккупантами украинского писателя Владимира Вакуленко "Папина книга". Об этом 29 ноября сообщается на странице издательства в Facebook. Вся прибыль от будущего издания будет передана семье писателя.

Впервые книга стихов для детей авторства Вакуленко была издана в 2014 году.

"Издательство искренне сочувствует семье и всем близким Владимира. Верим, что виновные в его смерти будут наказаны, – говорится в публикации. – Важно, чтобы творческое наследие Владимира жило, поэтому "Старий Лев" переиздает сборник детских стихов".

Украинская писательница и главный редактор издательства Марьяна Савка призналась, что они давно хотели переиздать эту книгу, но надеялись, что писатель, об исчезновении которого стало известно весной 2022 года, жив и сам подпишет договор на переиздание.

"Сегодня разговаривала по телефону с его мамой Еленой Григорьевной, и мы договорились, что книга как можно скорее пойдет в печать. Мы хотим хоть таким образом поддержать семью Вакуленко и прежде всего [сына] Виталика, у которого не осталось папы, любившего его больше всего, но останутся папины стихи, посвященные ему", – сказала она.

https://www.facebook.com/starlev/posts/pfbid02PxmJsaRmn1S5N3tCJcFAujnsZWFVURFA3s9ZAzZcx2WCVqz1V8Bi58BbbDfxw3y1l

Контекст:

О том, что украинский детский писатель, лауреат ряда литературных премий Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района российскими войсками, стало известно 28 ноября от его бывшей супруги Ирины Новицкой. О похищении Вакуленко она сообщала 10 апреля.

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Вакуленко был убит из огнестрельного оружия. "В теле найдены две пули от пистолета Макарова", – сообщил Болвинов.

У Вакуленко остался сын и родители.

Теги: литература, оружие, смерть, оккупация, Изюм, война России против Украины, писатель
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