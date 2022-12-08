Киевсовет дерусифицировал еще 32 улицы, переулка и бульвара в столице

Об этом после заседания горсовета сообщил мэр Виталий Кличко, его цитирует официальный портал Киева.
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", – отметил Кличко.
По словам мэра, в Киеве уже переименовано 237 городских объектов.
В частности, в конце августа депутаты дерусифицировали 95 киевских улиц, площадей и переулков, в начале сентября – около 40 улиц, в конце октября – более 40 улиц, в ноябре – 12 улиц столицы.
Перечень переименованных улиц, переулков и бульваров в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах опубликован на официальном портале Киева.
Так, бульвар Дружбы Народов депутаты переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.
В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.