Киевсовет дерусифицировал еще 32 улицы, переулка и бульвара в столице

Об этом после заседания горсовета сообщил мэр Виталий Кличко, его цитирует официальный портал Киева.

"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", – отметил Кличко.

По словам мэра, в Киеве уже переименовано 237 городских объектов.

В частности, в конце августа депутаты дерусифицировали 95 киевских улиц, площадей и переулков, в начале сентября – около 40 улиц, в конце октября – более 40 улиц, в ноябре – 12 улиц столицы.

Перечень переименованных улиц, переулков и бульваров в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах опубликован на официальном портале Киева.

Так, бульвар Дружбы Народов депутаты переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.