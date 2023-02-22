Украина импортирует электроэнергию в незначительных объемах, дефицита мощности в энергосистеме нет – "Укрэнерго"

Лимиты потребления электроэнергии в областях на сегодня не устанавливались Фото: depositphotos.com

Объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня, отметили в компании.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в областях на сегодня не устанавливались. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе и Одесском районе продолжают применять сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях "Укрэнерго" в результате российских ракетных ударов и атак дронами. Электрики продолжают восстановительные работы в регионе.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов произошло повреждение электросетей. Без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Там идут ремонтные работы.