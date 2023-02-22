Украина импортирует электроэнергию в незначительных объемах, дефицита мощности в энергосистеме нет – "Укрэнерго"

Объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня, отметили в компании.
"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.
Лимиты потребления в областях на сегодня не устанавливались. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
В Одессе и Одесском районе продолжают применять сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях "Укрэнерго" в результате российских ракетных ударов и атак дронами. Электрики продолжают восстановительные работы в регионе.
Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов произошло повреждение электросетей. Без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Там идут ремонтные работы.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.