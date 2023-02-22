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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина импортирует электроэнергию в незначительных объемах, дефицита мощности в энергосистеме нет – "Укрэнерго"

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Лимиты потребления электроэнергии в областях на сегодня не устанавливались
Лимиты потребления электроэнергии в областях на сегодня не устанавливались
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом 22 февраля в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня, отметили в компании.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в областях на сегодня не устанавливались. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе и Одесском районе продолжают применять сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях "Укрэнерго" в результате российских ракетных ударов и атак дронами. Электрики продолжают восстановительные работы в регионе.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов произошло повреждение электросетей. Без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Там идут ремонтные работы.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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