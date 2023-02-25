РФ за ночь девять раз обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии, повреждены дома, лицеи, газопровод – ОВА

Об этом в Telegram утром 25 февраля сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Никополе повреждены сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин. В городе побиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач. В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль – пожар уже усмирили", – написал он.

Пострадавших, по данным ОВА, нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.