Ночной обстрел Днепропетровской области: горели дома, повреждены магазин и кафе. Люди не пострадали – ОВА

Под огнем был Никопольский район: оккупанты атаковали Марганецкую, Мироновскую и Красногригорьевскую общины.

"В Никополе повреждены восемь частных домов. Один из них загорелся – спасатели пламя уже потушили. Повреждения получили также пять хозяйственных построек, два магазина и кафе", – написал Лысак.

Он добавил, что последствия ночных атак российской армии еще уточняются. На местах прилетов работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Просьба сегодня и в ближайшие дни быть особо осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге", – отметил глава ОВА.