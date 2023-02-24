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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночной обстрел Днепропетровской области: горели дома, повреждены магазин и кафе. Люди не пострадали – ОВА

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В Никополе повреждено восемь частных домов
В Никополе повреждено восемь частных домов
Фото: ДСНС України / Facebook

За последние сутки российская армия больше 10 раз обстреляла Днепропетровскую область. Об этом глава областной военной администрации Сергей Лысак 24 февраля сообщил в Telegram.

Под огнем был Никопольский район: оккупанты атаковали Марганецкую, Мироновскую и Красногригорьевскую общины.

"В Никополе повреждены восемь частных домов. Один из них загорелся – спасатели пламя уже потушили. Повреждения получили также пять хозяйственных построек, два магазина и кафе", – написал Лысак.

Он добавил, что последствия ночных атак российской армии еще уточняются. На местах прилетов работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Просьба сегодня и в ближайшие дни быть особо осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.


Теги: пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, армия РФ, Никополь, обстрелы, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, Сергей Лысак
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