Ночной обстрел Днепропетровской области: горели дома, повреждены магазин и кафе. Люди не пострадали – ОВА

Под огнем был Никопольский район: оккупанты атаковали Марганецкую, Мироновскую и Красногригорьевскую общины.
"В Никополе повреждены восемь частных домов. Один из них загорелся – спасатели пламя уже потушили. Повреждения получили также пять хозяйственных построек, два магазина и кафе", – написал Лысак.
Он добавил, что последствия ночных атак российской армии еще уточняются. На местах прилетов работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Просьба сегодня и в ближайшие дни быть особо осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге", – отметил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.