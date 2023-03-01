Украинская армия нанесла за сутки 21 удар по вражеским целям – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что ВСУ поражали в основном места сосредоточения врага Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Также украинская армия сбила вражеский беспилотник типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ.

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