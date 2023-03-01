Украинская армия нанесла за сутки 21 удар по вражеским целям – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Также украинская армия сбила вражеский беспилотник типа "Орлан-10", отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 149 890 человек личного состава.