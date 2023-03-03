Россияне нанесли за сутки шесть ракетных и 30 авиаударов, ВСУ уничтожили самолет и беспилотник оккупантов – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.
"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – сказано в сообщении.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
Также украинские военные сбили российский самолет Су-34 и БПЛА типа ZALA, добавили в Генштабе ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ (горюче-смазочных материалов. – "ГОРДОН"), а также станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") врага", – говорится в сообщении.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.
По данным Генштаба ВСУ на утро 3 марта, украинские военные уничтожили уже 301 самолет оккупантов, а также 2061 БПЛА оперативно-тактического уровня россиян.