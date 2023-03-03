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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли за сутки шесть ракетных и 30 авиаударов, ВСУ уничтожили самолет и беспилотник оккупантов – Генштаб

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ВСУ с начала войны уничтожили более 2 тыс. БПЛА российских оккупантов, отметили в Генштабе 3 марта
ВСУ с начала войны уничтожили более 2 тыс. БПЛА российских оккупантов, отметили в Генштабе 3 марта
Фото: Roman Donik / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 3 марта нанесли 30 авиационных и шесть ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – сказано в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Также украинские военные сбили российский самолет Су-34 и БПЛА типа ZALA, добавили в Генштабе ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ (горюче-смазочных материалов. – "ГОРДОН"), а также станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") врага", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n6aoAeQvW3oDCxkGZzgXGyzZf3zWVKQvUjRpJDfw9pXZ8L3ivHA4GNiNM5og1Yiol

Контекст:

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.

По данным Генштаба ВСУ на утро 3 марта, украинские военные уничтожили уже 301 самолет оккупантов, а также 2061 БПЛА оперативно-тактического уровня россиян.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, потери армии России, российские оккупанты
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