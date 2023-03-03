Россияне нанесли за сутки шесть ракетных и 30 авиаударов, ВСУ уничтожили самолет и беспилотник оккупантов – Генштаб

ВСУ с начала войны уничтожили более 2 тыс. БПЛА российских оккупантов, отметили в Генштабе 3 марта Фото: Roman Donik / Telegram (архив)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

"Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – сказано в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Также украинские военные сбили российский самолет Су-34 и БПЛА типа ZALA, добавили в Генштабе ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ (горюче-смазочных материалов. – "ГОРДОН"), а также станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") врага", – говорится в сообщении.