Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику – Гуменюк

Предварительные ракетные атаки оккупантов выходили не такими результативными, как они рассчитывали, отметила Гуменюк Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Військове телебачення України, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы говорим о том, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики, – сказала Гуменюк. – Они начинают распределять во времени и сами ракетные удары... Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, в большинстве случаев это применение уже и [дронов-камикадзе] Shahed небольшими партиями (четыре – восемь)".

По словам Гуменюк, оккупанты ищут такую тактику, которая позволит им "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

"Потому что предварительные их атаки выходили не такими результативными, как они рассчитывали", – пояснила она.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" отметила, что ракет у России "уже намного меньше, но все еще есть", а их производство "почти остановлено, но все еще есть".

"Мощности врага не уничтожены полностью. Они еще имеет признаки жизни и продуцируют продукты убийства", – резюмировала Гуменюк.