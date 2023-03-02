Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику – Гуменюк

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Військове телебачення України, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы говорим о том, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики, – сказала Гуменюк. – Они начинают распределять во времени и сами ракетные удары... Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, в большинстве случаев это применение уже и [дронов-камикадзе] Shahed небольшими партиями (четыре – восемь)".
По словам Гуменюк, оккупанты ищут такую тактику, которая позволит им "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".
"Потому что предварительные их атаки выходили не такими результативными, как они рассчитывали", – пояснила она.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" отметила, что ракет у России "уже намного меньше, но все еще есть", а их производство "почти остановлено, но все еще есть".
"Мощности врага не уничтожены полностью. Они еще имеет признаки жизни и продуцируют продукты убийства", – резюмировала Гуменюк.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
С начала осени 2022 года оккупанты совершили уже 15 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, последний – 16 февраля.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.