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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику – Гуменюк

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Предварительные ракетные атаки оккупантов выходили не такими результативными, как они рассчитывали, отметила Гуменюк
Предварительные ракетные атаки оккупантов выходили не такими результативными, как они рассчитывали, отметила Гуменюк
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты находятся в поиске новой тактики ракетных ударов по территории Украины.

Об этом 2 марта на брифинге, который в YouTube транслировало Військове телебачення України, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы говорим о том, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики, – сказала Гуменюк. – Они начинают распределять во времени и сами ракетные удары... Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, в большинстве случаев это применение уже и [дронов-камикадзе] Shahed небольшими партиями (четыре – восемь)".

По словам Гуменюк, оккупанты ищут такую тактику, которая позволит им "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

"Потому что предварительные их атаки выходили не такими результативными, как они рассчитывали", – пояснила она.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" отметила, что ракет у России "уже намного меньше, но все еще есть", а их производство "почти остановлено, но все еще есть".

"Мощности врага не уничтожены полностью. Они еще имеет признаки жизни и продуцируют продукты убийства", – резюмировала Гуменюк.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

С начала осени 2022 года оккупанты совершили уже 15 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, последний – 16 февраля.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ
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