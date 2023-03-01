Ночью украинские военные сбили четыре беспилотника Shahed – Воздушные силы ВСУ

Все четыре запущенных РФ беспилотника были сбиты Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БПЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. О сбитых беспилотниках сообщал, в частности, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.