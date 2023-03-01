Ночью украинские военные сбили четыре беспилотника Shahed – Воздушные силы ВСУ

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БПЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. О сбитых беспилотниках сообщал, в частности, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Россия с осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 масштабных атак – с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго" 11 февраля 2023 года. Ночью 27 февраля оккупанты тоже атаковали Украину дронами: запустили 14 иранских БПЛА, 11 из которых сбили украинские защитники.