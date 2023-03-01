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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью украинские военные сбили четыре беспилотника Shahed – Воздушные силы ВСУ

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Все четыре запущенных РФ беспилотника были сбиты
Все четыре запущенных РФ беспилотника были сбиты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В ночь на 1 марта украинские военные уничтожили четыре беспилотника иранского производства Shahed-131/136, запущенные российскими военными. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БПЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. О сбитых беспилотниках сообщал, в частности, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Контекст:

Россия с осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 масштабных атак – с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго" 11 февраля 2023 года. Ночью 27 февраля оккупанты тоже атаковали Украину дронами: запустили 14 иранских БПЛА, 11 из которых сбили украинские защитники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, воздушная тревога
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