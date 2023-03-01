В Полтавской области сбили до пяти российских БПЛА, в Киевской – зафиксирован вражеский объект – обладминистрации

Лунин сообщил о сбитии вражеского БПЛА в Полтавской области Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Звуки взрывов, которые слышали жители области, – работа ПВО. Воздушная тревога продолжается. Остаемся в укрытиях, сохраняем спокойствие, верим в ВСУ", – написал он.

Через несколько минут Лунин сообщил, что по предварительной информации, в регионе сбили до пяти российских беспилотников.

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена после 22.00, на данный момент она действует в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму.

Взрывы во время тревоги слышали в Кременчуге.

В Киевской области также зафиксировали вражеский воздушный объект, добавили в Киевской ОВА и сообщили, что силы ПВО в состоянии готовности.