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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области сбили до пяти российских БПЛА, в Киевской – зафиксирован вражеский объект – обладминистрации

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Лунин сообщил о сбитии вражеского БПЛА в Полтавской области
Лунин сообщил о сбитии вражеского БПЛА в Полтавской области
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

Звуки взрывов, которые слышали в Полтавской области во время воздушной тревоги вечером 28 февраля, – это работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин. 

"Звуки взрывов, которые слышали жители области, – работа ПВО. Воздушная тревога продолжается. Остаемся в укрытиях, сохраняем спокойствие, верим в ВСУ", – написал он. 

Через несколько минут Лунин сообщил, что по предварительной информации, в регионе сбили до пяти российских беспилотников.

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена после 22.00, на данный момент она действует в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму. 

Взрывы во время тревоги слышали в Кременчуге

В Киевской области также зафиксировали вражеский воздушный объект, добавили в Киевской ОВА и сообщили, что силы ПВО в состоянии готовности. 

Контекст:

Россия с осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 масштабных атак – с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго" 11 февраля 2023 года. Ночью 27 февраля оккупанты тоже атаковали Украину дронами: запустили 14 иранских БПЛА, 11 из которых сбили украинские защитники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Кременчуг, Киевская область, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Дмитрий Лунин, воздушная тревога
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