В Полтавской области сбили до пяти российских БПЛА, в Киевской – зафиксирован вражеский объект – обладминистрации

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Звуки взрывов, которые слышали жители области, – работа ПВО. Воздушная тревога продолжается. Остаемся в укрытиях, сохраняем спокойствие, верим в ВСУ", – написал он.
Через несколько минут Лунин сообщил, что по предварительной информации, в регионе сбили до пяти российских беспилотников.
Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена после 22.00, на данный момент она действует в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Крыму.
Взрывы во время тревоги слышали в Кременчуге.
В Киевской области также зафиксировали вражеский воздушный объект, добавили в Киевской ОВА и сообщили, что силы ПВО в состоянии готовности.
Россия с осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 масштабных атак – с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго" 11 февраля 2023 года. Ночью 27 февраля оккупанты тоже атаковали Украину дронами: запустили 14 иранских БПЛА, 11 из которых сбили украинские защитники.