ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующие воздушными силами Украины и США обсудили возможные поставки истребителей F-16

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Командующий ВС ВСУ провел разговор с коллегой из США о возможных поставках истребителей F-16
Командующий ВС ВСУ провел разговор с коллегой из США о возможных поставках истребителей F-16
Фото: EPA

Командующий Воздушными силами (DC) ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с командующим воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером, сообщила 28 февраля в Telegram пресс-служба ВС ВСУ.

Олещук, по словам пресс-службы ВС ВСУ, рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.

Военные двух стран также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным силам Вооруженных сил Украины многоцелевых самолетов F-16", – отметил Олещук.

Сообщается, что командующий Воздушными силами ВСУ также поблагодарил Хеккера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: США, Украина, НАТО, самолет, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, F-18, истребители, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, сотрудничество, Николай Олещук, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (62219)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (50474)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39743)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (26621)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (26514)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (16838)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (16150)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (13271)
 
 
 
 