Командующие воздушными силами Украины и США обсудили возможные поставки истребителей F-16

Олещук, по словам пресс-службы ВС ВСУ, рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.

Военные двух стран также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным силам Вооруженных сил Украины многоцелевых самолетов F-16", – отметил Олещук.

Сообщается, что командующий Воздушными силами ВСУ также поблагодарил Хеккера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".