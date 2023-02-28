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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль – прокуратура

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Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области
Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Российские военные 26 и 27 февраля вновь обстреливали приграничные населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

26 февраля вражеские войска из ствольной артиллерии в очередной раз атаковали село Елино. В результате обстрела загорелись два жилых дома и два хозяйственных постройки.

"По данным следствия, 27 февраля днем вражеским БПЛА сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в центре села Тимоновичи Семеновской общины Новгород-Северского района", – говорится в сообщении. 

До этого россияне ударили по окрестностям села из ствольной артиллерии.

В обоих случаях, по данным ведомства, обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Аналогичные атаки Россия совершила в феврале в Сумской области. 22 февраля оккупанты запустили противотанковую ракету по гражданскому автомобилю "Газель" для развоза хлеба, 25 февраля – по гражданской маршрутке. В обоих случаях водители и пассажиры были ранены. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: взрывчатка, Черниговская область, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины
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