В Черниговской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль – прокуратура

26 февраля вражеские войска из ствольной артиллерии в очередной раз атаковали село Елино. В результате обстрела загорелись два жилых дома и два хозяйственных постройки.

"По данным следствия, 27 февраля днем вражеским БПЛА сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в центре села Тимоновичи Семеновской общины Новгород-Северского района", – говорится в сообщении.

До этого россияне ударили по окрестностям села из ствольной артиллерии.

В обоих случаях, по данным ведомства, обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Аналогичные атаки Россия совершила в феврале в Сумской области. 22 февраля оккупанты запустили противотанковую ракету по гражданскому автомобилю "Газель" для развоза хлеба, 25 февраля – по гражданской маршрутке. В обоих случаях водители и пассажиры были ранены.