В Черниговской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль – прокуратура

26 февраля вражеские войска из ствольной артиллерии в очередной раз атаковали село Елино. В результате обстрела загорелись два жилых дома и два хозяйственных постройки.
"По данным следствия, 27 февраля днем вражеским БПЛА сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в центре села Тимоновичи Семеновской общины Новгород-Северского района", – говорится в сообщении.
До этого россияне ударили по окрестностям села из ствольной артиллерии.
В обоих случаях, по данным ведомства, обошлось без пострадавших.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Аналогичные атаки Россия совершила в феврале в Сумской области. 22 февраля оккупанты запустили противотанковую ракету по гражданскому автомобилю "Газель" для развоза хлеба, 25 февраля – по гражданской маршрутке. В обоих случаях водители и пассажиры были ранены.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.