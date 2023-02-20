Оккупанты из САУ обстреляли приграничье Черниговской области, за час зафиксировано 20 приходов – ОК "Север"

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.
"С 10.25 до 10.50 сообщили о трех приходах – вероятно, из САУ – в районе населенного пункта Елино, – говорится в сообщении. – С 11.00 до 11.35 сообщили о 17 приходах – вероятно, из САУ – в районе населенного пункта Сеньковка".
В обоих случаях "потерь среди личного состава и техники нет", отметили украинские военные.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – сказано в сообщении.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.