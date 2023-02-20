Оккупанты из САУ обстреляли приграничье Черниговской области, за час зафиксировано 20 приходов – ОК "Север"

В результате обстрелов оккупантов потерь среди личного состава и техники нет, отметили украинские военные Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"С 10.25 до 10.50 сообщили о трех приходах – вероятно, из САУ – в районе населенного пункта Елино, – говорится в сообщении. – С 11.00 до 11.35 сообщили о 17 приходах – вероятно, из САУ – в районе населенного пункта Сеньковка".

В обоих случаях "потерь среди личного состава и техники нет", отметили украинские военные.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – сказано в сообщении.