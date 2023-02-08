ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Черниговской области погибли два местных жителя – Офис генпрокурора

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Обстрелу подверглось предприятие, отметили в Офисе генпрокурора
Обстрелу подверглось предприятие, отметили в Офисе генпрокурора
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Жертвами произошедшего 8 февраля обстрела российскими войсками приграничного города Семеновка Черниговской области стали два человека, проинформировал в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

Ранее сегодня была информация об одном раненом и трех людях под завалами.

"Около 16.00 вражеская авиация нанесла ракетный удар по предприятию Семеновской ОТО (объединенной территориальной общины. – "ГОРДОН") Новгород-Северского района. В результате разрушения помещения погибли двое работников", – говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их достали из-под завалов, отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Суспільному начальник Новгород-Северской районной военной администрации Андрей Аникеенко уточнил, что погибшим было "до 50 лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, война, авиация, Семеновка, Черниговская область, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, разрушения, уголовное производство, ранение, Офис генпрокурора
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