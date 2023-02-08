В результате обстрела оккупантами Черниговской области погибли два местных жителя – Офис генпрокурора

Ранее сегодня была информация об одном раненом и трех людях под завалами.
"Около 16.00 вражеская авиация нанесла ракетный удар по предприятию Семеновской ОТО (объединенной территориальной общины. – "ГОРДОН") Новгород-Северского района. В результате разрушения помещения погибли двое работников", – говорится в сообщении.
Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их достали из-под завалов, отметили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Суспільному начальник Новгород-Северской районной военной администрации Андрей Аникеенко уточнил, что погибшим было "до 50 лет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.