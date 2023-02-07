В Очаковской общине в результате ночного обстрела поврежден объект инфраструктуры. Часть района без света – ОВА

По его словам, около полуночи враг наносил удары из реактивной системы залпового огня по Очаковской общине. В результате повреждений инфраструктуры по состоянию на утро 7 февраля в части населенного пункта отключена электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется, люди не пострадали.
Ким сообщил, что в ночь с 6-го на 7 февраля также под огнем оккупантов оказаласьЧерноморская община Николаевского района. Там снаряд разрушил одно из инфраструктурных предприятий, никого из мирных жителей не задело, отметил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.