В Очаковской общине в результате ночного обстрела поврежден объект инфраструктуры. Часть района без света – ОВА

По данным Кима, жертв и раненых за сутки не было Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

По его словам, около полуночи враг наносил удары из реактивной системы залпового огня по Очаковской общине. В результате повреждений инфраструктуры по состоянию на утро 7 февраля в части населенного пункта отключена электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется, люди не пострадали.

Ким сообщил, что в ночь с 6-го на 7 февраля также под огнем оккупантов оказаласьЧерноморская община Николаевского района. Там снаряд разрушил одно из инфраструктурных предприятий, никого из мирных жителей не задело, отметил глава ОВА.