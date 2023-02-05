Оккупанты 4 февраля и в ночь на 5 февраля обстреливали Николаевкую область – ОВА

"4 февраля, в 10.33, 13.15 и сегодня ночью, 5 февраля, в 0.53, 1.05, 1.10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал он.

Также войска РФ обстреливали из артиллерии Куцурубскую общину. Разрушений и пострадавших нет.