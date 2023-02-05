Оккупанты 4 февраля и в ночь на 5 февраля обстреливали Николаевкую область – ОВА

"4 февраля, в 10.33, 13.15 и сегодня ночью, 5 февраля, в 0.53, 1.05, 1.10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал он.
Также войска РФ обстреливали из артиллерии Куцурубскую общину. Разрушений и пострадавших нет.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.