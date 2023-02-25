В Сумской области россияне попали в маршрутку противотанковой ракетой, четверо пострадавших – ОВА

"В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия", – говорится в сообщении.
Всего в течение дня россияне обстреляли четыре территориальных общины области: Новослободскую, Краснопольскую, Хотинскую, Юнаковскую. Было зафиксировано 47 прилетов из минометов и артиллерии.
В течение ночи оккупанты также обстреливали с территории РФ Новослободскую и Белопольскую общины, сообщили в администрации утром 25 февраля.
Россияне били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, зафиксировано в общей сложности 70 прилетов. Предварительно, пострадавших нет.
22 февраля оккупанты также запустили ПТУР по гражданской "Газели", развозившей хлеб в Сумской области. Два человека получили ранения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.
17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.