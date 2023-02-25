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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области россияне попали в маршрутку противотанковой ракетой, четверо пострадавших – ОВА

Сумскую область ежедневно обстреливают с территории России
Сумскую область ежедневно обстреливают с территории России
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

Вечером 24 февраля оккупанты обстреляли с территории РФ противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси "Рута" в районе села Водолаги Сумской области. Об этом сообщила Сумская ОВА.

"В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия", – говорится в сообщении. 

Всего в течение дня россияне обстреляли четыре территориальных общины области: Новослободскую, Краснопольскую, Хотинскую, Юнаковскую. Было зафиксировано 47 прилетов из минометов и артиллерии.

В течение ночи оккупанты также обстреливали с территории РФ Новослободскую и Белопольскую общины, сообщили в администрации утром 25 февраля.

Россияне били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, зафиксировано в общей сложности 70 прилетов. Предварительно, пострадавших нет. 

22 февраля оккупанты также запустили ПТУР по гражданской "Газели", развозившей хлеб в Сумской области. Два человека получили ранения.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, контузия, маршрутка, травмы
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