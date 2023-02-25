В Сумской области россияне попали в маршрутку противотанковой ракетой, четверо пострадавших – ОВА

"В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия", – говорится в сообщении.

Всего в течение дня россияне обстреляли четыре территориальных общины области: Новослободскую, Краснопольскую, Хотинскую, Юнаковскую. Было зафиксировано 47 прилетов из минометов и артиллерии.

В течение ночи оккупанты также обстреливали с территории РФ Новослободскую и Белопольскую общины, сообщили в администрации утром 25 февраля.

Россияне били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, зафиксировано в общей сложности 70 прилетов. Предварительно, пострадавших нет.

22 февраля оккупанты также запустили ПТУР по гражданской "Газели", развозившей хлеб в Сумской области. Два человека получили ранения.