Более 90 раз за день россияне били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ

Под обстрелами врага оказались Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская общины.

Было зафиксировано 93 прилета, в том числе 42 – из минометов, семь – из артиллерии, 40 – из гранатометов и сброс четырех ВОГ с помощью квадрокоптера.

В Краснопольской общине в результате обстрела села Рясное поврежден один нежилой дом. Также территорию общины россияне обстреливали из минометов и сбросили боеприпасы типа ВОГ с квадрокоптеров, запущенных с территории РФ.

По Миропольской общине россияне били из минометов и устроили артиллерийский обстрел из САУ.

Белопольская община в течение дня была обстреляна из минометов (22 прилета) и гранатометов (40 прилетов).

Хотинскую общину с утра обстреляли из минометов.

На территорию Новослободской общины россияне сбросили четыре мины.

Ночь в области прошла без обстрелов, сообщили в ОВА утром 24 февраля.