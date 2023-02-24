Более 90 раз за день россияне били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ

Под обстрелами врага оказались Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская общины.
Было зафиксировано 93 прилета, в том числе 42 – из минометов, семь – из артиллерии, 40 – из гранатометов и сброс четырех ВОГ с помощью квадрокоптера.
В Краснопольской общине в результате обстрела села Рясное поврежден один нежилой дом. Также территорию общины россияне обстреливали из минометов и сбросили боеприпасы типа ВОГ с квадрокоптеров, запущенных с территории РФ.
По Миропольской общине россияне били из минометов и устроили артиллерийский обстрел из САУ.
Белопольская община в течение дня была обстреляна из минометов (22 прилета) и гранатометов (40 прилетов).
Хотинскую общину с утра обстреляли из минометов.
На территорию Новослободской общины россияне сбросили четыре мины.
Ночь в области прошла без обстрелов, сообщили в ОВА утром 24 февраля.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.
17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.