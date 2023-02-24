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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 90 раз за день россияне били по Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ

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Пограничные районы Сумской области находятся под постоянными обстрелами РФ
Пограничные районы Сумской области находятся под постоянными обстрелами РФ
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

В течение дня 23 февраля россияне обстреливали пять территориальных общин Сумской области, сбрасывали мины и боеприпасы для гранатомета (ВОГ). Об этом сообщила Сумская военная обладминистрация

Под обстрелами врага оказались Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская общины.

Было зафиксировано 93 прилета, в том числе 42 – из минометов, семь – из артиллерии, 40 – из гранатометов и сброс четырех ВОГ с помощью квадрокоптера.

В Краснопольской общине в результате обстрела села Рясное поврежден один нежилой дом. Также территорию общины россияне обстреливали из минометов и сбросили боеприпасы типа ВОГ с квадрокоптеров, запущенных с территории РФ.

По Миропольской общине россияне били из минометов и устроили артиллерийский обстрел из САУ.

Белопольская община в течение дня была обстреляна из минометов (22 прилета) и гранатометов (40 прилетов).

Хотинскую общину с утра обстреляли из минометов.

На территорию Новослободской общины россияне сбросили четыре мины.

Ночь в области прошла без обстрелов, сообщили в ОВА утром 24 февраля. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.

Теги: Сумская область, артиллерия, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, миномет
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