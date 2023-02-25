Наев рассказал о ситуации в северной операционной зоне

У границ Украины на севере нет изменений в численности россиян, сообщил Наев Скриншот: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

"На волынском, ровенском, житомирском, киевском, черниговском и сумском направлениях изменений в численности и местах пребывания вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло", – сказал Наев.

Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны – в боевой готовности, а украинские воины несут боевую службу на всех определенных им позициях.

Наев призвал доверять служащим ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, ГСЧС, которые выполняют задания в северной операционной зоне.

По данным Наева на конец февраля, у оккупантов сейчас нет ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси.

В соцсетях появилась информация, что российское командование якобы перебрасывает в Брянской и Курской области РФ подразделения, которые могут принять участие в отвлекающих маневрах на сумском и черниговском направлениях, сообщало 23 февраля "Радіо Свобода".

В оперативном командовании "Север" не исключали, что российские войска готовят возможные провокации у приграничья Черниговской области.