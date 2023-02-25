Наев рассказал о ситуации в северной операционной зоне

"На волынском, ровенском, житомирском, киевском, черниговском и сумском направлениях изменений в численности и местах пребывания вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло", – сказал Наев.
Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны – в боевой готовности, а украинские воины несут боевую службу на всех определенных им позициях.
Наев призвал доверять служащим ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, ГСЧС, которые выполняют задания в северной операционной зоне.
По данным Наева на конец февраля, у оккупантов сейчас нет ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси.
В соцсетях появилась информация, что российское командование якобы перебрасывает в Брянской и Курской области РФ подразделения, которые могут принять участие в отвлекающих маневрах на сумском и черниговском направлениях, сообщало 23 февраля "Радіо Свобода".
В оперативном командовании "Север" не исключали, что российские войска готовят возможные провокации у приграничья Черниговской области.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.