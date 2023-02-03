На севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов – Наев

Военные обустроили огневые опорные пункты, а также организовали взаимодействие с подразделениями всех сил обороны относительно порядка оповещения при выявлении диверсионно-разведывательных групп противника", – заявил Наев.
По его словам, ежедневно на участках дежурят усиленные пограничные наряды. Они мониторят прилегающую территорию с помощью беспилотников. Также ведется постоянное наблюдение за воздушной обстановкой всеми средствами противовоздушной обороны, добавил Наев.
"Кроме того, проводятся мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования", – проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
На севере Украины было создано 19 мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщал Наев, группы ПВО защищают небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.