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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов – Наев

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Для защиты критической инфраструктуры военные обустроили огневые опорные пункты
Для защиты критической инфраструктуры военные обустроили огневые опорные пункты
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Военные усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры в Северной операционной зоне. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщила пресс-служба командования в Facebook.

Военные обустроили огневые опорные пункты, а также организовали взаимодействие с подразделениями всех сил обороны относительно порядка оповещения при выявлении диверсионно-разведывательных групп противника", – заявил Наев.

По его словам, ежедневно на участках дежурят усиленные пограничные наряды. Они мониторят прилегающую территорию с помощью беспилотников. Также ведется постоянное наблюдение за воздушной обстановкой всеми средствами противовоздушной обороны, добавил Наев.

"Кроме того, проводятся мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования", – проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/1121552461844624/

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

На севере Украины было создано 19 мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщал Наев, группы ПВО защищают небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

Теги: Украина, военные, диверсанты, ПВО, оборона, воздушное пространство, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Наев
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