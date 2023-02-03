На севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов – Наев

Военные обустроили огневые опорные пункты, а также организовали взаимодействие с подразделениями всех сил обороны относительно порядка оповещения при выявлении диверсионно-разведывательных групп противника", – заявил Наев.

По его словам, ежедневно на участках дежурят усиленные пограничные наряды. Они мониторят прилегающую территорию с помощью беспилотников. Также ведется постоянное наблюдение за воздушной обстановкой всеми средствами противовоздушной обороны, добавил Наев.

"Кроме того, проводятся мероприятия по дополнительному инженерному устройству позиций и наращиванию инженерного оборудования", – проинформировал командующий Объединенными силами ВСУ.