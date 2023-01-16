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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере Киевской области создают минные поля. Видео

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Защитники минируют местность, где оккупанты могут попытаться зайти на территорию Украины
Защитники минируют местность, где оккупанты могут попытаться зайти на территорию Украины
Фото: Павлюк Олександр / Facebook

Силы обороны наращивают систему инженерных заграждений на севере Киевской области, граничащей с Беларусью. Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных с Украины Александр Павлюк сообщил 16 января в Facebook.

Он опубликовал видеосюжет Военного телевидения Украины о работе саперно-инженерных подразделений. 

В сюжете военнослужащий Евгений Кебал рассказывает, что защитники создают минные поля на севере Киевской области.

"Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории", – отметил военнослужащий. 

Цель таких работ – недопущение быстрого вклинивания противника в боевые порядки украинских подразделений, говорится в сюжете. 

https://www.facebook.com/General.Pavlyuk/videos/1810873102605586/

Telegram-канал Ukraine NOW, ссылаясь на Павлюка, сообщил, что лесополосы и дороги на севере Киевской области почти полностью заминированы. 

Инженерные и фортификационные сооружения активно строят также в Ровенской области, сообщала областная администрация. "Все 229 км с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона, если власти Беларуси разрешат им начать наступление", – отметил руководитель ОВА 15 января. 

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси, которая граничит с Киевской областью. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ тоже не фиксировали такой группировки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, саперы, минирование, фортификационные сооружения, военнослужащий, Александр Павлюк
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