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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли три ракетных и 24 авиаудара за сутки, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 2 марта нанесли 24 авиационных удара по позициям ВСУ и три ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожье.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате теракта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.

"Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, указали в Генштабе.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов противника", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZUf4B8YGjFgLAWudppgTvd2c7sQotDvV3WQQFANenRKvqifbHQ4g4Dg7aEHKpMUVl

Контекст:

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.

Теги: Россия, Украина, теракт, Запорожье, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, жертвы, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, население, российские оккупанты, Часов Яр
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