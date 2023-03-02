Оккупанты нанесли три ракетных и 24 авиаудара за сутки, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в результате теракта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.
"Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, указали в Генштабе.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов противника", – сказано в сообщении.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.