Оккупанты нанесли три ракетных и 24 авиаудара за сутки, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате теракта повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.

"Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, указали в Генштабе.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов противника", – сказано в сообщении.