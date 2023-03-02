ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Бахмута, россияне безуспешно наступали в двух областях – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, на купянском и лиманском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов.
"На бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромовое и Ивановское Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском и шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области".
В то же время на запорожском и херсонском направлениях российские войска ведут оборону, а на отдельных участках "продолжают попытки создать условия для перехода в наступление", указали в Генштабе ВСУ.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено", – сказано в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.