ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Бахмута, россияне безуспешно наступали в двух областях – Генштаб

Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Хромовое и Ивановское Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, на купянском и лиманском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов.

"На бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромовое и Ивановское Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском и шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области".

В то же время на запорожском и херсонском направлениях российские войска ведут оборону, а на отдельных участках "продолжают попытки создать условия для перехода в наступление", указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено", – сказано в сообщении.