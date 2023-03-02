ВСУ отразили более 170 атак противника на пяти направлениях за сутки – Генштаб

Украинские военные отбивают атаки и штурмы врага и заставляют его обороняться Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях", – сказано в сообщениях.

На запорожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба, враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях украинские военные не видят формирования наступательных группировок оккупантов.

В приграничных районах Белгородской области россияне продолжают инженерное оборудование местности, устанавливают противотанковые заграждения.

На купянском и лиманском направлениях враги за эти сутки наступали вблизи Кременной и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут, Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское", – говорится в сообщении.

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении Каменки, Северного, Водяного, Невельского и Марьинки.