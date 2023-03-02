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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили более 170 атак противника на пяти направлениях за сутки – Генштаб

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Украинские военные отбивают атаки и штурмы врага и заставляют его обороняться
Украинские военные отбивают атаки и штурмы врага и заставляют его обороняться
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты наступают в Украине на пяти направлениях, еще на двух – обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 марта.

"Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях", – сказано в сообщениях. 

На запорожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба, враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях украинские военные не видят формирования наступательных группировок оккупантов.

В приграничных районах Белгородской области россияне продолжают инженерное оборудование местности, устанавливают противотанковые заграждения.

На купянском и лиманском направлениях враги за эти сутки наступали вблизи Кременной и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

"На бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут,  Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское", – говорится в сообщении. 

На авдеевском и шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении Каменки, Северного, Водяного, Невельского и Марьинки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wvzCgPFqVjP62VRgSqLYct6CSe5r9F1pPZqvd9wmcJYUwmGHd8emZCb97XvxdBjAl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, штурм, Запорожская область, Марьинка, Водяное, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Белогоровка
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