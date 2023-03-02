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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГПСУ показали, как пограничники в Бахмуте "поджарили" отряд вагнеровцев, который готовился к наступлению. Видео

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Пограничники накрыли группу вагнеровцев в Бахмуте минометным огнем
Пограничники накрыли группу вагнеровцев в Бахмуте минометным огнем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области уничтожили группу наемников из частной военной компании "Вагнер", которые готовились к наступлению. Видео боя обнародовала 1 марта в Facebook пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение вагнеровцев внезапным огнем, "поджарив" их.

По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.

Пограничники добавили, что дрон запечатлел типичное поведение наемников.

"Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: "Своих не бросаем", – резюмировали в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/929793671487265/

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Госпогранслужба, пограничники, раненые, ГПСУ, наемники, армия РФ, артиллерия, наступление, ЧВК Вагнер, Бахмут, потери армии России, погибшие российские военные, убитые
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